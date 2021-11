Stade Rennais - OL : Génésio règle ses comptes, ses détracteurs lyonnais s'inclinent

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après la large victoire du Stade Rennais contre l'OL hier, Bruno Génésio, chahuté lors de ses derniers mois à Lyon, a réglé certains comptes. « Même si on accepte la critique, je pense qu’elle a dépassé les bornes des fois pendant mes trois ans et demi à Lyon et ce serait bien que certains fassent une petite remise en question personnelle », a-t-il lancé en conférence de presse.

Rennes cartonne à domicile depuis qu'il a succédé à Stéphan

Ses détracteurs noteront que le SRFC est passé devant l'OL au classement, et Opta salue le travail de Gébésio avec cette stat : « Rennes a glané 29 points à domicile en Ligue 1 depuis les débuts de Bruno Génésio avec le club le 10 mars dernier (9 victoires, 2 nuls, 1 défaite), c’est plus que toute autre équipe sur la période. »





29 - Rennes a glané 29 points à domicile en Ligue 1 depuis les débuts de Bruno Génésio avec le club le 10 mars dernier (9 victoires, 2 nuls, 1 défaite), c’est plus que toute autre équipe sur la période. Roazhon. #SRFCOL pic.twitter.com/FnUtodT5CD — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2021