Stade Rennais – OL : un nouveau dérapage du Roazhon Park après l’affaire Abline (FC Nantes) ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Parce qu’elle a pris la décision (logique et courageuse) d’exclure très rapidement Guela Doué après son attentat sur Nicolas Tagliafico lors de Stade Rennais – OL (0-1), Stéphanie Frappart a eu droit à un traitement de faveur des supporters bretons.

Le match s’est même fini dans la confusion avec beaucoup de tensions et un penalty réclamé par les Rennais pour un duel dans la surface entre Jeanuel Belocian et Dejan Lovren. Une action sur laquelle Stéphane Frappart n’a pas sifflé et qui a d’ailleurs été confirmé par le VAR.

Stéphanie Frappart victime d'insultes sexistes

Si l’arbitre internationale est pourtant à créditer d’un match cohérent au niveau de ses décisions et qu’aucun acteur du jeu ne s’est plaint de ses décisions sur l’après-match, Stéphane Frappart a été raccompagnée jusqu’au vestiaire par la vindicte des supporters et plusieurs remarques sexistes ont été entendus à cette occasion comme le rapporte le compte twitter Footeuses.

Après les chants homophobes à l’égard de Matthis Abline lors du derby contre Nantes, voici un deuxième acte douteux qui ne grandit pas les supporters du Roazhon Park…

"Sale p*te, sal*pe, grosse chi*nne"



De nombreuses insultes sexistes ont été proférées par le public du Roazhon Park à l’encontre de Stéphanie Frappart, l’arbitre centrale du match Rennes-OL en Ligue 1 ce dimanche….



Inadmissible. 🤬 pic.twitter.com/0ksUoyjBYZ — Footeuses (@foo_teuses) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life