Stade Rennais, OM : Genesio se paye Longoria et Sampaoli en une punch-line

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Quelques semaines après être devenu président de l’OM, au printemps dernier, Pablo Longoria s’était mis tous les entraîneurs français à dos en déclarant au quotidien espagnol El Pais : « En France, il n'y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exporte le moins de coachs. Ils ne vendent pas d'idées collectives. Mais le joueur français s'exporte car il continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Cela signifie qu'ils ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu ».

Bruno Genesio s’était évidemment senti visé. Dans une interview à So Foot, parue ce mois-ci, l’actuel entraîneur du Stade Rennais a répondu à Longoria : « Je crois qu'en début de saison, lors du match à Nice, heureusement que le match est arrêté, parce que l'OM se faisait bien malmener par un coach français qui a quelques idées collectives, non ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée au cours de laquelle je ne réfléchis pas à la manière d'améliorer le jeu de mon équipe. Dire que les entraîneurs français n'ont pas d'idées et que les étrangers ont la science infuse, je trouve ça débile ». Le palmarès des clubs français en Coupe d’Europe est pourtant là pour rappeler les entraîneurs hexagonaux ont toujours deux trains de retard. Et ceux qui citent Didier Deschamps comme référence devraient se rappeler que c’est en allant dans le Calcio qu’il est devenu un maître tacticien !

BİLGİ | So Foot dergisinin bu perşembe çıkacak olan kapağında #Rennes ile dikkat çekici bir sezon başlangıcı gerçekleştiren Bruno Genesio var. Bazı taraftarların kendisine Pep Genesio diyor olması durumuna ise:



« Umarım Pep kendine Bruno dedirtmiyordur.” demiş. pic.twitter.com/UY10FkFUqW — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) December 6, 2021