Stade Rennais : on sait enfin où se jouera le match face au Maccabi Haïfa

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si le match devait initialement se tenir à Chypre du côté de Larnaca avant que le protocole n’incite l’UEFA à envoyer le Maccabi Haïfi et le Stade Rennais du côté de Belgrade (Serbie) au Marakana, un nouveau stade a dû être désigné pour la rencontre.

Rennes jouera finalement à Budapest (Hongrie)

L’enceinte de l’Etoile Rouge n’étant finalement plus disponible pour accueillir cette rencontre à huis clos, l’instance européenne s’est réunie à nouveau mardi soir pour établir un nouveau point de chute à ce match de la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Il y a quelques minutes, le Stade Rennais a levé le voile sur la décision finale : les Rouge et Noir iront finalement à Budapest au stade Ferenc-Puskas le jeudi 30 novembre prochain. On reste également sur un huis-clos pour minimiser le risque de flux de supporters et les potentielles tensions…

🏟 La 5e journée d'@EuropaLeague face au Maccabi Haïfa, qui se jouera à huis clos, aura lieu au stade Ferenc-Puskás de Budapest. pic.twitter.com/JME0yhOIXf — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 23, 2023

Podcast Men's Up Life