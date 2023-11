Stade Rennais - Panathinaïkos : les compos officielles

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Pour ce match, Bruno Genesio est privé de Steve Mandanda. Ce sera donc la première de Gauthier Gallon dans les buts. L’attaquant turc Yildirim n’est pas là non plus. Pour le reste, tout le monde est disponible et Adrien Truffert est sous le coup d’une suspension en cas de nouveau carton jaune. En face, le Pana est privé de l’ancien troyen Palmer-Brown ainsi que de Magnusson et de Perez.

Les compos officielles

Rennes : Gallon – G.Doué, Wooh, Belocian, Theate – Le Fée, Matic – Bourigeaud (cap.), Rieder, Terrier – Kalimuendo.

Panathinaïkos : Brignoli – Vagiannidis, Schenkeveld (cap.), Jedvaj, Mladenovic – Vilhena, Ruben, Cerin – Bernard, Ioannidis, Palacios.

