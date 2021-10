Stade Rennais : Pierre Ménès a identifié le danger n°1 pour le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Stade Rennais a fait le plein hier en Slovénie. Grâce à une victoire aux forceps contre Mura (2-1), les hommes de Bruno Genesio se sont imposés et pris seuls la tête de leur groupe de Ligue Europa Conference avant de recevoir le RC Strasbourg dimanche en L1 (15h).

Pierre Ménès n’a pas tout vu du match mais « notera que les Bretons ont gagné et que Laborde a encore marqué » avant la réception du club alsacien au Roazhon Park. Bémol : « J’avoue avoir beaucoup de mal à me passionner pour cette troisième coupe d’Europe qui alourdit le calendrier et ne présente clairement pas un intérêt incroyable. »

Au sujet de Laborde, serial buteur du Stade Rennais, Bruno Genesio est aussi sous le charme. « Il est en grande forme, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de très grands joueurs en équipe de France. Gaëtan est surtout régulier, quand on répète ça comme lui sur plusieurs saisons, ça montre qu’on est un joueur de très haut niveau. »

"Un jeudi de gala"

Très belle soirée de Ligue Europa pour nos représentants qui concluent une semaine européenne sans la moindre défaite. Ce n'est pas si souvent...

Mon analyse globale à découvrir ici ➡️ https://t.co/7B93MDvjmX pic.twitter.com/cVBG2BNWNb — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 21, 2021