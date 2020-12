Stade Rennais : Pierre Ménès dresse un bilan désastreux de cette première campagne en C1

Le Stade Rennais est sorti par la petite porte de la Ligue des champions. Hier, les hommes de Julien Stéphan ont subi une nouvelle cuisante défaite face au FC Séville (1-3) au Roazhon Park, là même où ils s’étaient déjà inclinés samedi en L1 face au RC Lens (0-2).

Cette fois-ci, les joueurs du Stade Rennais ont néanmoins réussi à marquer, ce qui leur fait nettement défaut depuis trop longtemps en L1. Cette maigre consolation n’y fera rien pour Pierre Ménès. S’il n’a pas eu trop le loisir de regarder le match des Rennais hier soir en raison de la polémique raciste survenue au Parc des Princes, le consultant de Canal+ n’a pas été tendre avec eux.

« Je n’ai pas jeté un oeil sur le match amical ente Rennes et Séville. Ce que je constate, c’est que le Stade Rennais a encore perdu et en a encore pris trois, a-t-il analysé sur son blog. Je ne ferai pas plus de commentaire, sauf peut-être que cette campagne européenne des hommes de Stéphan a été un désastre, avec au final un seul point au compteur en six matchs, ce qui est famélique. »