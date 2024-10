Stade Rennais : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Julien Stéphan

Une victoire qui fait bien. En s’imposant vendredi contre Le Havre (1-0) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est donné un petit d’air après un début de saison mi-figue mi-raisin.

En filigrane, l’avenir de Julien Stéphan commençait d’ailleurs à s’écrire en pointillés après des choix tactiques plus que douteux. Si, depuis, tout n’est pas parfait, le Stade Rennais a relevé la tête (11e) et peut préparer le déplacement à Auxerre ce dimanche (17h) plus sereinement.

Ménès donne deux matches à Stéphan

En Bourgogne, Pierre Ménès encourage toutefois les Rouge et Noir faire un résultat sous peine de replacer Stéphan sur la sellette : « Une rumeur qui court de plus en plus concerne Stéphan, a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube. Dans ce club, tant que tu es soutenu par la famille Pinault, tu peux faire ce que tu veux. Sinon tu dégages. Cloarec en a fait les frais et en plus il ne l’avait pas vu venir. Ce club est géré de manière extrêmement étrange. Donc, je pense que si les matches contre Auxerre et Toulouse ne se soldent pas par des victoires, ça risque de se compliquer pour Stéphan. En plus, Massara doit avoir une toute autre idée du coach que celle de Stéphan et il faut reconnaître que le match pathétique du Stade Rennais contre Le Havre n’a certainement pas fait grand-chose pour sa pub. »

Face à Pierrot (1/5) : "Ce n'est pas parce qu'il y a débat que Letexier a tort sur le carton rouge ... https://t.co/5g93F2oLe6 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 28, 2024