Stade Rennais : Pierre Ménès règle encore ses comptes avec Julien Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Entre Pierre Ménès et Julien Stéphan, ce n'est pas l'amour foot. Depuis quelques semaines, le consultant du CFC attaque frontalement le coach du Stade Rennais sur sa gestion humaine de certains joueurs, ses amis Mbaye Niang et Clément Grenier en tête. Des attaques répétées sur l'influence du jeune technicien et sa volonté à nuire aux joueurs dans son collimateur.

« C'est pas le coach que je critique, c'est le comportement de l'homme »

Sur sa dernière conférence de presse, agacé d'être pris pour cible, Julien Stéphan a dénoncé l'attitude de Pierre Ménès, quelqu'un « qui ment depuis longtemps ». Sur Twitter, lors d'un échange musclé avec des supporters rennais, l'ancien journaliste de L'Equipe a poursuivi son entreprise de démolition.

« Est-ce que je suis persona non grata au Roazhon Park ? Par une personne qui n'en a pas le pouvoir. Alors... Est-ce que je crache mon venin sur Rennes ? Non mais sur son entraîneur et je fais ce que je veux », avait-il écrit il y a quelques jours... Avant de reprendre le fil de la conversation après la défaite rennaise à Montpellier : « Passe le bonjour à Stephan. Au lieu de m'allumer, il ferait mieux de se concentrer sur son équipe... A l'époque d'Antonetti, j'allumais Rennes ? Oui mais lui c'est un bon mec au moins. Pas l'autre (…) C’est pas le coach que je critique, il est bon. C’est le comportement de l’homme qui commence à rejaillir sur son travail. Parle aux joueurs... »

Sur son blog, publié après ces mots durs, Ménès en a remis une couche : « Comment veux-tu espérer gagner un match quand tu joues avec un milieu Nzonzi-Martin-Bourigeaud ? Les semaines se suivent et se ressemblent pour Julien Stéphan, qui ferait mieux de se concentrer sur son équipe plutôt que d’user sa salive à me répondre en conférence de presse. » Ambiance...