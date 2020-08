Stade Rennais : Pierre Ménès se rattrape de sa boulette sur Camavinga

La boulette n’est pas passée inaperçue. Samedi soir, après la victoire du Stade Rennais contre le MHSC et le premier but d’Eduardo Camavinga au Roazhon Park en L1, Pierre Ménès s’est attiré les foudres des twittos en déclarant que le nouvel international tricolore avait des origines guinéennes.

Twitter lui est donc tombé dessus en lui rappelant que le milieu de terrain de 17 était né en Angola, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec la Guinée. Discret jusque-là sur cette petite bévue sans conséquence, le consultant de Canal+ a analysé le succès du SRFC et la partition de ce même Camavinga... en se basant uniquement sur le jeu.

« Camavinga ? Ce gamin n’a aucune limite… »

« Rennes-Montpellier a été un bon match, avec quatre poteaux, trois buts et du jeu, concède Ménès sur son blog. À force de ne pas marquer le deuxième but, les Rennais ont commencé à se faire quelques frayeurs avant que Camavinga, auteur d’un match assez neutre jusque-là, ne sorte ce coup de génie, avec ce une-deux avec Maouassa, cette pénétration côté gauche de la surface, l’enrhumage de Mendes et ce tir croisé du gauche. Ce gamin n’a aucune limite… »