Stade Rennais : Pinault a vu les joueurs avec le choc à Monaco

La qualification du PSG et de l'AS Monaco pour la finale de la Coupe de France a octroyé une place européenne au 6e du championnat. C'est désormais une certitude : le 4e et le 5e iront en Europa League, le 6e dans la toute nouvelle Conférence League. L'OM, le RC Lens et le Stade Rennais, qui se battent pour les 5e et 6e positions, savent désormais à quoi s'en tenir. Surtout les Rouge et Noir, qui ont reçu la visite de leur actionnaire majoritaire hier…

« Même l’actionnaire François Pinault est venu à la rencontre des joueurs au centre d’entraînement, hier matin, peut-on lire dans L'Equipe. Mais pas pour leur mettre la pression, semble-t-il. « Il nous a surtout encouragés, a confié Maouassa. Ça montre qu’il est impliqué dans le club et qu’il est aussi proche de nous. C’est important. » Après avoir dépensé 70 millions d’euros dans le recrutement l’été dernier, l’homme d’affaires, très attaché au club, serait le premier déçu en cas d’échec le 23 mai. Alors pas question d’envisager une telle issue. »