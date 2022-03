Stade Rennais : pourquoi l'OM a toutes les raisons de craindre les Rouge et Noir dans la course à la C1

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Parce que la dynamique est rennaise

Depuis le début de l'année 2022, l'OM est la 2e équipe ayant pris le plus de points en Ligue 1. Mais, clairement, la dynamique est rennaise. Surtout que les Phocéens ont affronté essentiellement des formations du bas de tableau alors que les Rouge et Noir ont dû jouer à Paris (0-1) ou Lens (0-1). Les Marseillais ne sont plus qu'à un point des hommes de Bruno Genesio avant la réception de Monaco ce soir. Et il ne faut pas oublier qu'à l'avant-dernière journée, ils devront se déplacer au Roazhon Park.

Parce que les Rouge et Noir sont plus équilibrés

Cet après-midi, Angers a poussé pour égaliser en seconde période, avant que Gaëtan Laborde n'inscrive un second but. Mais le SCO a buté sur une défense bretonne robuste, articulée autour d'un Nayef Aguerd impressionnant. De façon générale, le SRFC est plus équilibré que l'OM, qui mise justement sur ce déséquilibre pour prendre le meilleur sur ses adversaires. Sauf qu'il le maîtrise mal et en est parfois victime. Rennes est beaucoup plus cohérent dans le jeu. Ce qui lui permet de mieux traverser les périodes de moins bien dans le jeu.

Parce que le Roazhon est imprenable, contrairement au Vélodrome

Gagner à domicile sans réaliser un match extraordinaire, c'est la base pour une équipe visant la Champions League. C'est que Rennes parvient très bien à faire, lui qui reste sur quatre victoires d'affilée au Roazhon et 14 buts inscrits (contre 1 encaissé). L'OM, lui, reste sur un 0-2 contre Clermont. Et face à ce même Angers il y a un mois, il a été mené 0-2 avant de s'imposer 5-2 mais après avoir failli encaisser un troisième but à 2-2... Pour le moment, l'OM rattrape ses points perdus à domicile en allant gagner à l'extérieur. Mais Troyes dimanche dernier, il en a perdu deux à l'ultime seconde. Si sa dynamique loin de ses bases commence à s'essouffler, il sera en grand danger. Alors qu'on voit mal Rennes ralentir à domicile...

