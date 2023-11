Stade Rennais : pression, résultats, Genesio hausse le ton

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, vit des heures difficiles. Pas avec la Ligue Europa puisqu'en cas de succès, demain, le SRFC pourrait même envisager la qualification, mais en Ligue 1 avec une place au milieu de tableau et un jeu qui préoccupe.

Voilà pourquoi ses mots étaient attendus, quelques jours seulement après une nouvelle défaite sur le terrain de l'OGC Nice. Propos retranscrits par Ouest-France.

"Je commence à avoir un peu d’expérience, et j’avais vécu des moments encore plus compliqués quand j’étais à Lyon. J’ai appris à prendre du recul par rapport à ça, déjà parce que je n’ai pas les réseaux sociaux. Et dans ces périodes-là je ne lis pas les revues de presse, ce qui évite de me contaminer l’esprit.Evidemment que je me remets en question, sinon il faudrait que je change de métier ! Je me pose des questions, je réfléchis beaucoup, je parle énormément avec mon staff, autour de moi dans le club, beaucoup en individuel avec les joueurs aussi(...) Je suis lucide, mais j’ai zéro pression, zéro. La pression n’est jamais bonne conseillère et débouche rarement sur quelque chose de positif… Je n’ai pas de doutes, paradoxalement je suis même plutôt serein. J’ai confiance en mon groupe, et il y a peut-être d’autres explications qui ont conduit à ce qui arrive, mais ce n’est pas maintenant que je vais les donner...»

Par ailleurs, Genesio a confirmé les forfaits de Mandanda et de Yildirim pour la venue du Panthinaïkos.

