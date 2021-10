Stade Rennais - PSG (2-0) : Génésio décroche un record retentissant et révèle le tournant du match

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Grâce à des buts inscrits juste avant et juste après la pause par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde (45e) et Flavien Tait (46e), le Stade Rennais s'est offert le scalp du Paris Saint-Germain (2-0), pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

Grâce à cette victoire de prestige, Bruno Génésio a désormais remporté 4 matchs de championnat contre le PSG (3 avec l'OL, 1 avec Rennes), plus que tout autre entraîneur face à Paris sous l’ère QSI. En conférence de presse d'après-match, le coach rennais s'est confié sur la victoire des siens, révélant le tournant de la rencontre.

"On a fait le match qu'il fallait, avec tout ce qu'il faut pour battre cette équipe : de l'envie, de la solidarité, une faculté à faire beaucoup d'efforts. On a rajouté du jeu, du pressing et aussi une part de réussite qui nous avait manqué. Le tournant du match, c'est le coup franc de Messi sur la barre, ça aurait changé beaucoup de choses."

4 - Bruno Génésio a remporté 4 matches de Ligue 1 contre Paris (3 avec Lyon, 1 avec Rennes), plus que tout autre entraîneur face au PSG sous l’ère QSI. Pep. #SRFCPSG pic.twitter.com/x2L0lwvnQl — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2021