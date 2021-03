Stade Rennais, PSG : Doku répond à ses détracteurs et se compare au duo Neymar – Mbappé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Très critiqué pour son manque d'efficacité depuis son arrivée au Stade Rennais, Jérémy Doku (18 ans) n'a rien perdu de son insolence. S'il n'a marqué son premier but breton qu'avant la trêve face à Metz, le jeune Belge – recrue la plus chère de l'histoire rennaise (26,5 M€) - est plutôt satisfait de ses débuts.

« Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1 »

Interrogé par le média belge HNL, l'ancien joueur d'Anderlecht s'est même donné un 7/10 au moment de juger ses propres productions : « Ce sont surtout les gens qui regardent les statistiques. Les gens en Belgique savent très bien que je n’ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu’il y ait des critiques quand on ne regarde que les stats. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m’en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l’équipe de départ, non? »

Et Jérémy Doku a conclu par un pied de nez... se comparant à Neymar et Mbappé : « Quand j’étais petit, on disait souvent que je dribblais trop. Ils me disaient d’arrêter. Mais j’ai continué. C’est un conseil que je donne aux jeunes dribbleurs: continuez à le faire, même si vous n’y arrivez pas tout de suite. Ne vous cachez pas. Cela dépend en grande partie de la confiance en vous. Quand je dribble, je sais que je passe mon homme une fois sur deux. J’ai vu les statistiques récemment. Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1. Pas mal dans un championnat avec Neymar et Mbappé, hein ».