Stade Rennais, PSG : Genesio tient un joueur du niveau de Mbappé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Ce samedi, L’Equipe consacre une page à Kamaldeen Sulemana, recrue estivale du Stade Rennais. A seulement 19 ans, le Ghanéen aux jambes de feu est présenté comme un futur très grand, ce qui permet de mieux mesurer le gros coup réalisé par le club breton, à la lutte avec l’Ajax Amsterdam pour le recruter cet été. Selon une personne l’ayant côtoyé dans l’académie Right to Dream, Sulemana serait tout simplement du niveau de Kylian Mbappé !

« En quelques semaines, il était devenu au Danemark une attraction qui a sorti ce club du désintérêt populaire. Didi Dramani, qui a officié à Nordsjaelland après avoir accueilli le phénomène à l’académie Right to Dream, situe lui aussi très haut son avenir : « Quand il est arrivé, il faisait déjà tout plus vite et mieux que les autres et il savait travailler dur, même à l’école. Je pense qu’il sera, à terme, dans la catégorie des Mbappé. »