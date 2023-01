Stade Rennais - PSG : un gros coup tenté par Genesio devant Messi, Neymar et Mbappé ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais est l’une des rares bêtes noires du PSG en France. Les Parisiens n’ont plus gagné en championnat en Bretagne depuis trois matches (deux défaites, un nul) et le match de ce soir (20h45) n’aura rien d’une sinécure puisque le SRFC a remporté ses 8 dernières rencontres de L1 à domicile. « Il faut s’inspirer de ce qu’a fait Lens, expliquait Bruno Genesio, hier, en conférence de presse. Mais c’est un autre contexte, sans enlever de mérite aux Lensois. C’est aussi un autre contexte par rapport à notre victoire la saison dernière (2-0). Lorsqu'on a déjà battu le PSG, ça donne de la confiance, ça montre qu’on est capables de le refaire, mais ce sera complètement différent. » D’ailleurs, L’Équipe laisse entendre que Genesio devrait tenter un coup tactique ce soir en passant à une défense à cinq. En face, Christophe Galtier est conscient des difficultés de ses hommes depuis le retour de la Coupe du monde. Sa défense à trois, revenue face au SCO d’Angers mercredi (2-0), pourrait être alignée une nouvelle fois au Roazhon Park. « La confiance tranquille » de l'OM en une de @lequipe dimanche 15 janvier

Votre journal à retrouver en kiosque ou sur votre site https://t.co/4M2id18dL2 pic.twitter.com/1fiYpEnl6M — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 15, 2023

Pour résumer Conscient que la triplette Messi-Neymar-Mbappé risque fort d’être alignée contre le Stade Rennais, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45), Bruno Genesio pourrait tenter le pari de passer à une défense à cinq éléments.

Bastien Aubert

Rédacteur

