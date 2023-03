Stade Rennais - RC Lens : Genesio prépare une surprise made in PSG aux Sang et Or

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Le Roazhon Park devrait bouillir demain, pour le choc entre le Stade Rennais et le RC Lens (21h). Du côté breton, l’effectif sera au complet. En effet, Bruno Genesio a confié hier en conférence de presse que Jérémy Doku, Warmed Omari, Christopher Wooh feront leur retour à cette occasion. Tout comme Karl Toko Ekambi.

Avec ces bonnes nouvelles, le coach du Stade Rennais pourrait être tenté de reconduire la défense à 3 qui lui avait permis de s’imposer brillamment à Paris face au PSG juste avant la trêve internationale (2-0). D’autant que le SRFC s’était incliné en 4-3-3 au match aller (1-2), avec une charnière Rodon-Theate.

« C’est un système évidemment mis en place pour Paris mais qui correspond aussi à beaucoup de qualités de nos joueurs, a confié Genesio. J’ai souvent dit que j’étais un entraîneur pragmatique et pas dogmatique et que j’essaye dans la mesure du possible de tirer le meilleur du potentiel de mes joueurs. C’est un système à l’heure actuelle correspondant bien au degré de forme des uns et des autres et aux qualités de mes joueurs. Il y a une possibilité que ce soit le même samedi, mais on peut aussi jouer dans un autre système. »