Stade Rennais - RC Strasbourg (1-0) : Pierre Ménès a tranché la polémique arbitrale

Pierre Ménès pas tendre avec Stéphanie Frappart. L’ex consultant du Canal Football Club aujourd’hui reconverti sur le Web avec son blog Pierrotlefoot est revenu sur le but du Stade Rennais face au RC Strasbourg (1-0), qu’il a jugé non valable suite à faute de Guirassy sur Djiku.

Sur son blog, il a notamment analysé : « Les Rennais ont prolongé leur série en dominant Strasbourg. Sur le quatrième corner très dangereux de leur part – Matt Sels avait réalisé deux énormes exploits sur les deux premiers – la libération est venue d’une tête d’Agerd, but non valable selon moi vu la faute de Guirassy sur Djiku qui libère l’espace pour le défenseur breton. » a-t-il relaté avant de pointer du doigt l’arbitre la rencontre, « Mais bon, avec Stéphanie Frappart ce n’est pas comme si on n’était pas habitué… ».

"Nice renverse Lyon ; Rennes, Lens et Monaco se placent"

Il s'est déjà passé tellement de choses lors de ce dimanche qu'il est temps de debriefer tout ça avant OM-PSG...https://t.co/CJ8usPSEHz pic.twitter.com/DN9OwgJoZF — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 24, 2021