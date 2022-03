Stade Rennais, RC Strasbourg : Génésio fait le bilan depuis son arrivée à Rennes et a un mot pour Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Cela fait désormais un an que Bruno Génésio est arrivé sur le banc du Stade Rennais. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du SCO d'Angers, pour le compte de la 27e journée, l'entraîneur rennais a été invité à faire le bilan depuis son arrivée en Bretagne.

"Je suis très heureux car on a rempli l'objectif européen en fin de saison passée, on s'est contentés de bien terminer le travail bien fait avec nous par Julien Stéphan. Et même si on a eu un début de saison difficile et une période difficile en janvier, je suis aussi très heureux d'entraîner ce groupe parce qu'on a des résultats qui sont positifs, car il y a du jeu, parce qu'on donne beaucoup de plaisir, je pense, aux gens qui viennent au stade. Et puis j'ai la chance d'avoir un groupe à la fois travailleur, talentueux et qui fait preuve d'un excellent état d'esprit aux entraînements et en match. L'important, c'est aussi l'évolution du club, qui a, je trouve, une dimension supérieure. Je sens que le projet évolue chaque année vers le haut niveau."

