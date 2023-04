Stade Rennais - Stade de Reims : les compos officielles

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Sixième au classement, le Stade Rennais, qui reste sur deux défaites consécutives face au RC Lens (1-0) et contre l'Olympique Lyonnais (3-1), tentera de se relancer à domicile avec la réception ce samedi (17h) du Stade de Reims, huitième au classement avec seulement trois points de retard sur son adversaire du jour. À une heure du coup d'envoi, Bruno Genesio et Will Still ont dévoilé leur onze de départ. Les-voici :

Stade Rennais :

Stade de Reims :