Stade Rennais : Stéphan envoie un message à Genesio, l'avenir de Maurice en suspens !

Ses remerciements à Genesio

« C'est une grande joie de me retrouver devant vous. Je voudrais remercier la famille Pinault pour la confiance accordée et cette possibilité d'entraîner ce beau club qu'est le Stade Rennais. Je félicite Bruno Genesio de manière très sincère et honnête. J’ai la chance de succéder à un grand entraîneur. En tant que spectateur, je me régalais de voir les matchs du Stade rennais ces derniers temps, avec une grande qualité de jeu. A nous de faire fructifier tout ça. Merci Bruno pour tout ce que tu as fait au Stade rennais et bonne continuation ».

Son staff, ses objectifs, sa motivation

« C'est une chance de revenir à Rennes. Je sors de dix mois d'inactivité donc je suis frais, dispo et déterminé. J’ai une grande fraîcheur et une énorme motivation pour relever le challenge avec Denis Zanko, qui a occupé différents postes durant sa carrière. Il a une grande expérience et connaît bien la maison. Bouziane Benaraibi a aussi une grande expérience. Rudy Cuni (analyste vidéo) était également avec moi au premier passage et qui m'a suivi à Strasbourg. On va essayer d'inverser la courbe de résultats, restaurer la confiance des uns et des autres et retrouver de la constance ».

Son plan pour redresser le stade rennais

« Restaurer une forme de confiance. Réfléchir avec l’ensemble du staff en échangeant avec les joueurs voir si on peut apporter quelques modifications en termes de structure d’équipe. On a la chance d’avoir des gens qui sont là depuis un moment dans le staff et qui vont nous donner une vision des choses. On fait un métier passionnant mais usant. Parfois, on décide d’arrêter pour le bien de l’institution. On arrive avec de la fraîcheur de l’envie. On a envie de diffuser ça. Dans un premier temps ce sera quelque chose d’essentiel. On a un héritage de grande qualité. Il y aura quelques modifications à faire pour essayer de redynamiser l’équipe mais il ne faut pas s’attendre à une révolution ».

Du changement dans la méthode Stéphan ?

« On apprend tous les jours dans ce métier. L'important, c'est l'avenir. Je ne suis plus le même qu'il y a 4 ou 5 ans. J'ai eu du temps pour analyser ces derniers mois ».

Un retour pour réparer l'échec de son départ en 2021 ?

« Non. Le passé, c'est le passé. Je suis très fier de la confiance qu'on m'accorde. Je n'ai pas envie de reparler du premier passage.On fait un métier risqué. On prend tout le temps des risques. Evitons de parler du passé et projetons nous sur l'avenir. »

Sur ses souhaits pour le Mercato

« Je ne suis pas là pour parler du mercato. Je suis là pour parler des matchs à venir. La priorité est de préparer le match de Reims. Il y a des moments pour tout. C'est le moment de la prise en main et de l'échange. Ca passera par beaucoup de communication pour redynamiser tout ça. »

Cloarec clarifie le départ de Genesio et évoque le cas Maurice

Alors que le président du Conseil d’administration Jacques Delanoé a parlé d’une « nouvelle page d’un chapitre » d’un club dans l’ambition « est intacte » (« Ce qui s’est passé là, c’est peut-être le prix à payer pour progresser mieux. C’est dans l’adversité qu’on voit les vraies capacités et la vraie grandeur d’un club »), Olivier Cloarec a pris le temps de revenir sur le départ de Bruno Genesio. Un départ dont il insiste pour être d’un commun accord.

« Il n’y a pas eu d’incompréhensions entre la direction ou avec Florian Maurice. Il y a un certain nombre de paramètres liés à son histoire personnelle qui sont entrés en compte. Il avait une certaine forme d’usure, elle a beaucoup compté, c’est un métier où il faut beaucoup se régénérer. On a pris le temps de prendre la meilleure décision pour le Stade Rennais ».

Un directeur sportif sera recherché si Maurice s'en va

Quant à l’absence du directeur sportif à cette conférence de presse, le président a assuré que Florian Maurice était « en réflexion » : « Comme avec Bruno, on prend le temps qu'il faut pour prendre les meilleures décisions. Le plus important, c'est l'avenir du Stade Rennais. Concernant le mercato, on va prendre la décision avec Florian pour la suite. Si ce n'est pas Florian, il faudra qu'on se mette en quête d'un directeur sportif (...) S'il n'est pas présent aujourd'hui, c'est peut-être qu'il se dirige vers un départ. Des soubresauts, on n'en est jamais à l'abri. Me concernant, je suis président du Stade rennais. Je suis quelqu'un de très humain. Je fais la part des choses entre les sentiments et les responsabilités ».

Pas d'accord secret pour une prolongation de Stéphan

Enfin, au sujet du choix Julien Stéphan, Olivier Cloarec a confirmé que quatre pistes étaient à l’étude et que c’est bien François Pinault qui avait tranché : « Quand il y a des décisions stratégiques à prendre, nous lui avons soumis une liste de 4 noms d’entraîneurs. Pour qu’un entraîneur arrive, on a besoin de son aval total. »

Quant à son contrat de huit mois signé jusqu'en fin de saison, le fils de Guy Stéphan verra plus tard pour son avenir : « Il n’y a rien d’écrit pour une année ou deux de plus. Mais il y a un contrat moral entre nous. On verra à la fin de la saison et on aura tout le temps nécessaire pour en discuter ».

Retranscription : Ouest-France et RMC Sport.

