Stade Rennais : Stéphan a deux nouvelles options pour remplacer Camavinga contre Chelsea

Le choc est arrivé pour le Stade Rennais. C’est demain (21h) que le SRFC affronte Chelsea à Stamford Bridge une semaine après avoir subi les foudres du FC Séville à Sanchez-Pizjuan (0-1). Julien Stéphan sera de nouveau confronté à un casse-tête dans l’entrejeu, où Eduardo Camavinga manquera à l’appel en raison d’une blessure tenace.

Pour le remplacer, L’Équipe avance que le coach du Stade Rennais devrait faire jouer d’entrée un Benjamin Bourigeaud fonctionnel dans un milieu de terrain plus dense, aux côtés de Steven Nzonzi et James Léa-Siliki, Martin Terrier évoluant devant côté gauche et Jérémy Doku ou Romain Del Castillo côté droit.

Le rôle de Bourigeaud sera central

Pour le remplacer, L’Équipe avance que le coach du Stade Rennais devrait faire jouer d’entrée un Benjamin Bourigeaud fonctionnel dans un milieu de terrain plus dense, aux côtés de Steven Nzonzi et James Léa-Siliki, Martin Terrier évoluant devant côté gauche et Jérémy Doku ou Romain Del Castillo côté droit.

L’autre solution de Stéphan serait qu’il opte pour un Terrier plus axial ou injecte un milieu de terrain plus défensif que Bourigeaud et Léa-Siliki, comme Jonas Martin, pour décaler par exemple Bourigeaud sur un côté, comme celui de l’entreprenant Londonien Chilwell. Comme la veille du match à Séville, les Rennais s’entraînent ce matin à la Piverdière avant de décoller pour Londres avant une conférence de presse prévue en fin d’après-midi.