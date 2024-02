Stade Rennais : Stéphan a recadré deux joueurs avant l'AC Milan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

En marge de sa conférence de presse avant le 16e de finale retour de la Ligue Europa contre l'AC Milan, l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, est revenu sur le penaltygate qui a éclaté entre Ludovic Blas et Martin Terrier lors de la victoire dimanche dernier contre Clermont (3-1). Le successeur de Bruno Genesio a déclaré que tout a été réglé en interne à ce sujet.

"On a résolu ça entre nous"

"Oh la la, j’ai vu que vous aviez déjà employé un mot : penaltygate. Pfiou ! Oui parce que vous en avez parlé beaucoup après le match, c’est dommage d’en avoir parlé autant parce qu’il y avait quand même un bon résultat, un bon match contre Clermont, une série exceptionnelle de la part des joueurs. Mais sincèrement, ça a duré deux minutes hier (mardi) matin. On a résolu ça entre nous de manière très très tranquille et très sereine. Donc aucune difficulté, il n’y a aucun problème, il n’y a pas de penaltygate, absolument aucun soucis", a confié le coach rennais devant les médias.

