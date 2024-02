Stade Rennais : Stéphan annonce trois absents et sait comment renverser l'AC Milan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

À la veille du 16e de finale retour de la Ligue Europa contre l'AC Milan, le coach du Stade Rennais, Julien Stéphan, a annoncé que Mahamadou Nagida, Fabian Reider et Enzo Le Fée, tous trois blessés, étaient absents pour ce choc.

"Aller dans une forme de folie"

Affichant un visage conquérant, Julien Stéphan a ensuite dévoilé son plan pour rattraper le retard de trois buts pris au match aller. "On va jouer notre chance à fond demain (jeudi), essayer de créer les conditions dès le début du match pour l’emballer, et faire le point ensuite à la mi-temps entre nous pour voir où on en sera. Je pense qu’il faut sortir des sentiers battus, aller dans une forme de folie. Si dans ce match on a quelque chose de très conventionnel, de très calculé, je pense qu’on n’y arrivera pas, ils seront plus forts que nous. Par contre, si on l’emmène sur un autre chemin, peut-être qu’on peu créer quelque chose, une atmosphère. En tout cas, ce sera l’objectif", a confié le technicien français dans des propos rapportés par Stade Rennais Online.

