Stade Rennais : Stéphan confirme un gros casse-tête avant le Milan AC

Enzo Le Fée ayant rejoint Fabian Rieder à l’infirmerie, Nemanja Matic parti à l’OL et remplacé par Azor Matusiwa, Julien Stéphan n’a pas pléthore d’options dans le cœur du jeu au moment le calendrier va se durcir avec en point d’orgue la double confrontation face au Milan AC en barrages de la Ligue Europa.

« Il va nous rester deux joueurs »

Après le match de Sochaux, au micro de beIN Sports 1, le coach des Rouge et Noir avait déjà évoqué la problématique suite à la sortie de Le Fée : « La blessure musculaire de Le Fée nous fait mal. On n’a déjà pas beaucoup de monde après la blessure de Fabian Rieder. Il va nous rester deux joueurs et avec le calendrier qui nous attend, c’est vraiment une mauvaise nouvelle. On va devoir trouver d’autres options, d’autres solutions ».

Quant à savoir s’il avait un nouvel Eduardo Camavinga à lancer à ce poste, Julien Stéphan a botté en touche : « On a déjà des jeunes qui jouent. Le petit arrière-gauche qui est rentré à 18 ans, Des’ (Doué) il a 18 ans aussi… De toute façon on va devoir trouver d’autres solutions … » Parmi les solutions envisageables : pour pallier ses absences, le retour dans l’axe de Benjamin Bourigeaud pour concurrencer Baptiste Santamaria et Azor Matusiwa ou encore le fait de descendre d’un cran Ludovic Blas dans un rôle de meneur de jeu reculé comme Enzo Le Fée.

