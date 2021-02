Stade Rennais : Stéphan défend sa tactique avant de défier l'ASSE

Duel de déçus de la Coupe de France, demain à Geoffroy-Guichard. Jeudi, l'AS Saint-Etienne s'est fait piteusement éliminer par Sochaux (0-1), pourtant dans le ventre mou de la Ligue 2, alors que le Stade Rennais s'est fait sortir par le SCO d'Angers (1-2) après une entame catastrophique (deux buts encaissés en douze minutes).

"Ce n'est pas une question de système"

Mais s'il a volontiers taper sur la mentalité de ses joueurs en conférence de presse, l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, estime que le nouveau schéma de jeu, avec trois défenseurs centraux, qui avait porté ses fruits à Lens (0-0), n'est pas en cause dans l'élimination. Ce qui signifie qu'il pourrait être de nouveau utilisé demain dans le Chaudron.

« C’est très embêtant de s’arrêter de jouer, de demander (une main). Il faut s’engager, il faut se battre, il faut courir, il faut défendre quand on a perdu le ballon. Quand on revoit la nature des buts, qu’on ait joué à trois, à quatre, à cinq ou à six derrière, quand on s’arrête et qu’on prend un contre de 80 m, ce n’est pas une question de système, c’est une question d’attitude, tout simplement. »