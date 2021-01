Stade Rennais : Stéphan enregistre deux coups durs pour le derby contre Brest !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Dimanche (13h), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Brest pour l'un des derbys bretons de Ligue 1. Sur ce match, Julien Stéphan doit composer avec pas mal de mouvements au sein de son infirmerie. En effet, comme le rapporte Ouest-France et comme on pouvait s'y attendre, Damien Da Silva et Serhou Guirassy ne seront pas disponibles.

Rugani et Maouassa de retour ?

Les Rouge et Noir enregistrent également le forfait de Flavien Tait, victime d'un coup à la cheville contre l'OL, ainsi que celui de Georginio Rutter, testé positif à la Covid-19 et donc forfait. Au rayon des bonnes nouvelles, deux retours sont espérés : ceux de Daniele Rugani et Faitout Maouassa.

Le défenseur prêté par la Juventus s'est entraîné normalement ce vendredi et postule (même s'il sera sans doute court pour démarrer). Le latéral gauche rennais, victime d'une luxation de l'épaule en décembre, a également repris l'entraînement avec contact.