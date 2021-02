Stade Rennais : Stéphan enregistre un renfort bienvenu en attaque

Eloigné des terrains depuis fin novembre à cause d'une blessure à la cheville droite, Serhou Guirassy a terminé sa rééducation. Son retour avec le Stade Rennais pourrait intervenir dès ce mercredi pour le derby contre Lorient. « C'était un peu juste pour Marseille. Il va falloir le remettre en route. J'espère qu'il reviendra en forme en très vite », a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse.

Stéphan : « Une alternative de plus devant »

Et au coach au SRFC d'ajouter : « Ce sera une alternative supplémentaire devant. On travaille sur différentes associations, a précisé Stéphan. Quand on aura tout le monde en pleine forme, on verra comment on pourra se réorganiser. »