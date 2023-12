Stade Rennais : Stéphan évoque déjà son avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Arrivé le 19 novembre dernier sur le banc du Stade Rennais où il a remplacé Bruno Genesio, Julien Stéphan a marqué son retour à Rennes par deux victoires contre le Stade de Reims (3-1) et le Maccabi-Haïfa (3-0). Mais les Rennais sont retombés dans leur travers contre l'Olympique de Marseille, s'inclinant (2-0).

Après le revers face à l'OM, Julien Stéphan, qui ne s'est engagé que jusqu'à la fin de la saison avec le club Rouge et Noir, a été interrogé en conférence de presse d'après-match sur son avenir.

"Je ne vais pas commencer à m’inquiéter au bout de 15 jours"

"Je ne vais pas commencer à m’inquiéter au bout de 15 jours. On a fait trois matchs en une semaine, on en gagné deux, on a perdu ce soir (dimanche). La semaine n’est pas parfaite mais elle n’est pas mauvaise non plus. On a gagné notre premier match de championnat. Il y avait deux victoires depuis le début de saison, on en a pris une troisième contre Reims. On espérait enchainer et en avoir une quatrième, ce n’est pas le cas", a répondu le coach rennais.

Stade Rennais, FC Nantes : Stéphan répond cash au Mercato et éteint une polémique avec Blas https://t.co/d3a9ymPzmI — But! Football Club (@club_but) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life