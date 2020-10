Stade Rennais : Stéphan lance un avertissement à ses joueurs avant la C1

Le Stade Rennais n’a pas perdu. Battu lors de ses quatre derniers déplacements à Dijon, le club breton a pris un point en Bourgogne (1-1) mais n’a pas donné que des gages de sécurité à quatre jours de ses grands débuts en Ligue des champions face à Krasnodar.

S’il reste satisfait de la production globale de ses troupes à Dijon, Julien Stéphan n’a pas tout aimé en Bourgogne encourage ses joueurs à hausser leur niveau de jeu sous peine de connaître une grosse désillusion en C1.

« Il va falloir élever le curseur car la route va s’élever considérablement dans les jours qui viennent », a prévenu le coach du Stade Rennais Stéphan. Dans cette période où on va enchaîner, quasiment plus s’entraîner, il va falloir être subtil sur le nombre de nouveaux qu’on aligne en même temps. On a pris plus de 2 points de moyenne en 7 journées. Mais il faut être juste et lucide, être capable de dire qu’on est moins bien. »