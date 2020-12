Stade Rennais : Stéphan, Maurice... Nicolas Holveck joue la transparence

Le Stade Rennais a beau vivre des heures difficiles, Julien Stéphan garde la confiance de ses dirigeants. C'est le message qu'a fait passer son président Nicolas Holveck ce lundi soir sur RMC, dans l'émission Top of the Foot. « Le projet à long terme du Stade Rennais passe par Julien, a réaffirmé le président du club breton. La feuille de route qui m’a été fixée par les actionnaires est très claire : que chaque année, on se batte par l’Europe. Je crois que Julien, qui travaille avec l’équipe au quotidien, est mieux placé que personne pour sentir quel est l’état d’esprit du groupe. Il est très bon mais il est très fragilisé parce qu’on a un manque de confiance incroyable. Avant de reparler des objectifs de Coupe d’Europe, remettons-nous sur les rails, retrouvons cette confiance, amenons cette confiance et de l’énergie aux joueurs, soutenons-les. Aujourd’hui, ils sont complètement vidés par cette campagne européenne, avec trois matchs par trêve internationale pour les internationaux. C’est du jamais-vu. »

« Le projet du Stade Rennais à long terme, Julien l’incarne mieux que personne »

Et à Holveck d'affirmer que Stéphan reste l'homme de la situation au SRFC... « Julien est à Rennes depuis dix ans et il connaît le club mieux que personne. On sait que notre projet tourne aussi autour du centre de formation. Il connait tous les joueurs du centre de formation, les éducateurs… Le projet du Stade Rennais à long terme, Julien l’incarne mieux que personne. Qu’est-ce qu’un nouveau coach va venir faire demain ? Il ne connait pas le club, les jeunes sur lesquels on va pouvoir s’appuyer parce qu’on va en avoir besoin. Encore une fois, le projet à Rennes, à long terme, il repose sur ce coach qui est issu du cru. »

Florian Maurice n'est pas davantage menacé, selon le président breton. « Moi, je crois à beaucoup de stabilité pour notre club avec Julien, Florian et toutes les personnes autour de l’équipe. C’est un élément essentiel. Sans cette stabilité, on n’y arrivera pas. La spirale n’est pas bonne mais on va s’en sortir. Nos recrues ont eu très peu de temps pour s’acclimater à cause des trêves internationales. Comment voulez-vous juger un mercato alors qu’en ce moment, il y a cinq de nos sept joueurs qui sont arrivés qui sont à l’infirmerie ? Ils ne sont pas là depuis une, deux, trois semaines. J’ai entière confiance en Florian pour les joueurs qui sont arrivés. »