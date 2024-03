Stade Rennais : Stéphan nomme le héros rennais de la qualification contre Le Puy

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

La qualification du Stade Rennais dans le dernier carré de la Coupe de France, hier aux dépens du Puy Foot (3-1), porte le sceau de Benjamin Bourigeaud. Parfois à la peine en première partie de saison, le milieu flambe au cœur de ce mois de février extrêmement dense et a encore inscrit un doublé hier à Geoffroy-Guichard.

« Le dénominateur commun de ces 3 demies, c’est Bourige »

« Il est ultra-décisif, performant, dynamiteur. Je dirais entraînant, résume Julien Stéphan. C’est tant mieux d’être porté par certaines individualités, dans ces matches. C’est là où il est le plus performant, lorsque les matches s’enchaînent. Il a l’habitude de ces marathons, alors non, ce n’est pas un hasard : plus il joue, mieux il se sent. C’est surtout une grosse satisfaction d’être en demi-finales de la Coupe de France pour la troisième fois en six saisons. Et le dénominateur commun de ces trois demies, c’est Bourige. »

Podcast Men's Up Life