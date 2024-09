Stade Rennais : Stéphan pourrait sauver sa tête en coupant celle d'un confrère

Après des débuts rêvés face à l'Olympique Lyonnais (3-0), le Stade Rennais s'est pris deux fois les pieds dans le tapis à l'extérieur, à Strasbourg (1-3) puis à Reims (1-2). De quoi poser la question de l'avenir de Julien Stéphan, alors que le SRFC espère se mêler à la lutte pour les places européennes après une saison 2023-24 décevante. Pour l'heure, son poste n'est pas en danger, mais qu'en sera-t-il si jamais il y a une nouvelle déconvenue lors du match contre Montpellier dans deux dimanches au Roazhon Park ?

Der Zakarian limogé en cas de défaite à Rennes ?

Ce qui est sûr, c'est que cette affiche entre Rennais et Montpelliérain mettra aux prises deux entraîneurs en danger. En effet, dans le camp héraultais, Michel Der Zakarian pourrait ne pas survivre à une nouvelle contre-performance, lui dont l'équipe n'a pris qu'un point lors des trois premières journées (1-1 contre Strasbourg, 0-6 face au PSG, 1-3 contre Nantes). L'ambiance est délétère en interne au MHSC, les dirigeants faisant des reproches aux joueurs et inversement. Mais comme toujours, c'est l'entraîneur qui devrait faire office de fusible. Et ainsi, Julien Stéphan pourrait assure son avenir en précipitant le renvoi d'un confrère...

