Stade Rennais : Stéphan s'explique sur Camavinga et compte bien se pencher sur son avenir

Le point sur l'effectif

« Damien Da Silva sera forfait demain, il a un souci musculaire. Sur une action de jeu il a senti quelque chose et par précaution il est sorti. Il sera absent demain et pour le match d’après aussi. J’ai Gerzino et Brandon derrière, Steven Nzonzi a déjà joué à ce poste aussi. »

Sur le cas Léa-Siliki et le Mercato

« Pour James c’était un choix sportif de ne pas l’emmener à Nantes. En ce qui concerne le mercato, je l’ai déjà dit : vous saurez tout en temps et en heure s’il y venait à y avoir des mouvements. »

Un challenge compliqué face à l'OL

« Lyon a déjà utilisé différentes stratégies. Ils avaient déjà joué assez bas face à Monaco pour les contrer. Elle est complète donc il faudra qu’on se prépare à différents scénarios. Ce sera la vérité d’un match. On va essayer de faire ce que les quinze dernières équipes à avoir affrontées Lyon n’ont pas réussi à faire. Il faudra être très très fort dans les deux surfaces de réparation. »

Sur les performances de Terrier

« Martin a des qualités de vitesse, de percussion, d’élimination. Il sait qu’il peut encore faire mieux mais il a aussi été arrêté un mois et il enchaîne les matchs. »

Pourquoi Camavinga était sur le banc à Nantes

« On a énormément joué durant la première partie de saison donc ça fait partie de la gestion d’effectif. »

Sur son avenir personnel et une prolongation

« Je suis ravi de travailler avec le président, avec Florian. On discute de tout un tas de choses tous les jours. Je ne voulais pas discuter de tout ça récemment avec l’enchaînement des matchs mais bien évidemment que là on va avoir plus de temps pour ça. »

Le mystère reste présent pour Rugani

« Rugani a repris collectivement. Il a eu une longue coupure donc il faut lui laisser du temps pour voir. Ce sont les prochaines séances qui décideront de tout ça. Je n’ai pas de délai précis. »