Stade Rennais : Sylvain Armand en veut à Nicolas Holveck

Un changement de direction est souvent synonyme de nombreux départs. Proche d'Olivier Létang, viré du Stade Rennais en février dernier, Sylvain Armand a subi de plein fouet la nouvelle politique des pensionnaires du Rhoazon Park. Depuis le mois de juillet, l'ex-défenseur du PSG n'est plus le coordinateur sportif du club breton. Désormais, à la barre du SRFC, on trouve le trio Holveck, Maurice, Stéphan.

Invité par la chaîne Téléfoot, Armand est revenu sur son départ. Il garde une certaine amertume concernant le timing de la décision prise par l'organigramme breton : "Je ne suis pas parti, on m'a demandé de partir. Le président Nicolas Holveck m'a reçu, il m'a dit que dans l'organigramme c'était Florian Maurice et Julien Stéphan qui s'occuperaient de la partie sportive. Au moment où je l'ai appris, ça a été plus une surprise. J'aurais pu partir en même temps qu'Olivier Létang. En février, c'était légitime, mais l'apprendre trois mois après, c'était plus dur à encaisser." Pour poursuivre sa reconversion, le natif de Saint-Étienne se cherche un nouveau club.

L'interview complète de Sylvain Armand