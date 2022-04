Stade Rennais : Terrier secoue ses coéquipiers après la défaite à Strasbourg

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Cinq jours après la défaite face à l'AS Monaco (3-2), le Stade Rennais s'est de nouveau incliné ce mercredi sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1). Après le match, Martin Terrier, qui a inscrit son 20e but cette saison en Ligue 1 lors de cette rencontre, a secoué ses coéquipiers.

"Il va falloir remettre le bleu de chauffe"

"On perd des points contre des concurrents directs. Il va falloir remettre le bleu de chauffe pour rester dans nos objectifs. Il nous a manqué de la malice et du vice. Après l’égalisation, on a un peu arrêté de jouer. C’est ce qui nous manque parfois sur des pertes de balles où on doit couper plus vite le ballon. Parfois, il faut être moche, prendre des points, et en ce moment on ne l’est pas", a lâché l'attaquant rennais au micro de Canal+.

[#RCSASRFC]



2⃣0⃣ buts en @Ligue1UberEats pour 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 cette saison. 🎯



📊 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗿𝗲𝗶 est le seul Rouge et Noir à en avoir marqué autant sur un même exercice au 21e siècle. pic.twitter.com/G9QWvbGrGW — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 21, 2022

