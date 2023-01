Stade Rennais : Toko Ekambi n'aura pas droit à une vengeance avec l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Pendant des années, les supporters français se sont moqués de la fameuse "vengeance de l'ex" qui frappait leurs rivaux. Fabrice Fiorèse a martyrisé le PSG avec Lorient, Peguy Luyindula a hanté l'OM avec Paris, Grégory Coupet a fait des misères à l'ASSE avec Lyon... Prévoyants, les dirigeants hexagonaux incluent désormais des clauses dans les contrats des joueurs qu'ils prêtent à d'autres clubs pour éviter que la vengeance ne s'opère.

On en a eu un nouvel exemple cette semaine avec Karl Toko Ekambi. L'attaquant camerounais, pris en grippe par le public lyonnais, a été prêté par l'OL au Stade Rennais. Qui se déplacera au Groupama Stadium le 9 avril pour le compte de la 30e journée. L'occasion pour Toko Ekambi de marquer puis de chambrer les Bad Gones et autres ultras rhodaniens ? Eh non ! Les dirigeants lyonnais ont fait mettre une clause dans son contrat de prêt pour ne pas que le Camerounais foule la pelouse lyonnaise ce jour-là. « Ça pénalise Karl, mais ce sont des choses qui se font entre clubs français dans le cadre d’un prêt », a simplement commenté le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, lors de la présentation de son nouveau joueur.