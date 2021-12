Stade Rennais : Tottenham décimé par le Covid, l'occasion de donner le coup de grâce aux Spurs ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais peut-il définitivement éliminer Tottenham, l'un des ogres de la compétition, jeudi soir ? En déplacement en Angleterre, les hommes de Bruno Genesio affronteront des Spurs décimés par le Covid.

En effet, la presse anglaise rapporte un nombre important de cas positifs à la Covid-19 dans l'effectif de Tottenham. Au total, six joueurs et deux membres du staff ont été mis en quarantaine et des nouveaux tests sont en cours selon l'agence PA.

Pour l'instant, la tenue du match n'est pas menacée puisque les Spurs sont encore en mesure d'aligner 13 joueurs sur la feuille de match. Pour rappel, Tottenham doit faire au moins aussi bien que le Vitesse Arnhem dans sa lutte à distance pour ne pas quitter l'Europe par le petite porte...