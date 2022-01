Stade Rennais : trois absents pour le déplacement à Clermont

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

L'infirmerie ne se vide pas au Stade Rennais. Toujours pas, serait-on tenté de dire. En conférence de presse, ce jour, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a donné des nouvelles de son groupe avant le déplacement, dimanche, sur la pelouse de Clermont. Et comme d'habitude, il va encore lui manque du monde.

"Romain Salin, c’est un petit problème au-dessous du mollet, au muscle soléaire. A priori, ce n’est rien de grave, mais il vaut mieux prendre notre temps. Pour Flavien Tait, son absence peut être de trois, quatre semaines, voire plus​. Enfin, Kamaldeen Sulemana ne sera pas concerné par le match. Il est rentré mais il a voyagé via la Belgique, un long voyage avec beaucoup de fatigue et un décalage de températures. ​On a pensé qu’il fallait le laisser récupérer de sa déception et du voyage, pour qu’il puisse aborder la préparation de l’amical contre Lorient et la réception de Brest."