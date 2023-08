Stade Rennais : Truffert prolonge, Florian Maurice lui confie une mission

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

C'était attendu, c'est officiel : Adrien Truffert, qui compte une sélection en équipe de France à l’automne dernier, prolonge l’aventure avec son club formateur, le Stade Rennais.

Contrat jusqu'en 2026

Le joueur de 22 ans a prolongé d'un an et il se retrouve lié au SRFC jusqu’en 2026. «Il a valeur d’exemple pour les plus jeunes aujourd’hui et il va aider également Jeanuël Belocian à grandir. Nous sommes très heureux de le voir prolonger», explique Florian Maurice dans le communiqué.

