Stade Rennais : un ancien cador du Real Madrid arrive en renfort

Du renfort au Stade Rennais, et pas qu’un peu ! Selon Ouest France, le club breton, via son nouveau président Arnaud Pouille et le directeur sportif Frederic Massara, a fait appel au préparateur physique Grégory Dupont pour une mission ponctuelle d'observation et d'évaluation de la partie performance de l'équipe pro.

Une mission de deux semaines ?

Cette mission est censée durer deux semaines et part donc de la préparation du prochain match à l'extérieur (Auxerre, dimanche) et du suivant à domicile (Toulouse, le 10 novembre). Ex-préparateur physique des Bleus champions du monde 2018 et du Real Madrid, entre autres, Dupont (52 ans) a aussi travaillé au RC Strasbourg avec Julien Stéphan comme consultant performance. C’est un choix fort pour Julien Stéphan.

La Une de l'Équipe du 29 octobre 2024 pic.twitter.com/mSCanRQMO1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2024