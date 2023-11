Stade Rennais : un autre départ en vue après Genesio et Maurice !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C'était attendu, c'est désormais officiel ; le Stade Rennais annonce ce dimanche le départ de son entraîneur Bruno Genesio et le retour sur le banc de Julien Stéphan. Florian Maurice, qui n'a pas eu son mot à dire dans le choix du successeur de Genesio, aurait décidé de quitter lui aussi la Bretagne. Cloarec aussi vers la sortie ? Mais la révolution du SRFC pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, selon RMC, le président exécutif Olivier Cloarec pourrait lui aussi partir. Il se retrouverait lui aussi fragilisé, croit savoir le média. A suivre... Communiqué officiel du Stade Rennais F.C. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Stade Rennais, qui vient d' officialiser le départ de Bruno Genesio et son remplacement par Julien Stéphan, pourrait enregistrer deux autres départs. Selon RMC, comme Florian Maurice, le président exécutif Olivier Cloarec pourrait lui aussi partir. Il se retrouverait lui aussi fragilisé.

Laurent HESS

Rédacteur