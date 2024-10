Stade Rennais : un cador proche de faire son retour au club !

Présenté comme l’un des architectes de la réussite du centre de formation du Stade Rennais, le plus prolifique de l’Hexagone, Philippe Barraud (58 ans) – qui avait rejoint Franck Haise dans le projet de l’OGC Nice – serait sur le point de revenir chez les Rouge et Noir.

En effet, si l’on en croit Ouest-France, l’ex directeur du recrutement de l’Académie n’a semble-t-il pas accroché dans son nouveau challenge et souhaiterait revenir dans le club où il a passé 23 années de sa vie à écumer les terrains de jeunes à la recherche de pépites. Des discussions sérieuses sont menées pour rapatrier le Rochelais.

Le média breton précise toutefois que le SRFC n’a pas souhaité confirmer le possible retour de son chasseur de tête historique, découvreur d’énormes talents comme Camavinga, Dembélé ou encore Ugochuwku.

