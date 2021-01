Stade Rennais : un cadre de Stéphan a pris très cher à cause du Covid-19

L’ASSE n’est pas le seul club de L1 à avoir été touché par le Covid-19. Dans un passé récent, on se rappelle que le FC Nantes avait été frappé par l’épidémie, au même titre que l’OM ou le Stade Rennais. Depuis, les précautions ont été prises autour d’un virus de mieux en mieux appréhendé. Nayef Aguerd (24 ans) a fait partie de la mauvaise série. Le défenseur central du Stade Rennais a en effet été positif au coronavirus en automne et se rappelle de cette sale période comme si c’était hier, tellement qu’il a dégusté.

« C'était vraiment très dur »

« C'était vraiment très dur. J'ai eu quasiment tous les symptômes, c'était très pénible. Ce qui a aussi été difficile, c'est de rater les matchs et de devoir se contenter de regarder l'équipe à la télévision, notamment en Ligue des champions, sans pouvoir rien faire, affirme Aguerd dans So Foot. J'ai mis un peu de temps à retrouver le rythme après avoir été guéri, mais je dois remercier tout le club pour le soutien et l'accompagnement. La première semaine d'entraînement a été très dure, j'étais très fatigué. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. »