Stade Rennais : un coup dur et un saisissant record

Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

On ne le reverra pas cette saison sous les couleurs du Stade Rennais. Et il s'agit d'un véritable coup dur pour la formation de Bruno Genesio. Buteur patenté du SRFC, Martin Terrier est out pour six mois minimum en raison de ligaments touchés au genou lors de la victoire acquise contre l'OGC Nice lundi dernier.

Les Bretons devront donc faire sans lui pour aller chercher une place sur le podium de la Ligue 1. Demeure une autre évidence : le parcours actuel du SRFC est exceptionnel. Car comme le souligne justement Opta, "Rennes a remporté chacun de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1, égalant la plus longue série de son histoire, établie entre novembre 2004 et avril 2005."

Pas rien.