Stade Rennais : un grave souci plombe le club en interne

Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Si le Stade Rennais a vécu un petit remue-ménage pendant la trêve avec le départ de Bruno Genesio et le retour de Julien Stéphan, la crise sportive de l’équipe fanion et les récents changements n’inquiètent pas spécialement Romain Molina, le journaliste d’investigations estimant que le club breton avait la structure pour repartir de l’avant. La fiche du Stade Rennais sur But! Football Club Romain Molina dénonce des dérives au centre de formation Dans sa dernière vidéo consacrée au Stade Rennais, Molina a en revanche mis en avant un autre problème méconnu des Rouge et Noir : l’état du centre de formation. Si la Piverdière alimente l’équipe première en grande dose, il y aurait de vrais gros soucis mis sous le tapis : « Tu as un nombre de mic-mac, de magouilles en interne. Cela fait un moment que je reçois des témoignages flippants sur la vie au centre de formation… et ça, tu ne veux pas en parler. Et c’est là que les propriétaires doivent regarder. Il y a des dérives au centre de formation ». ANALYSE / Que s'est-il passé au Stade Rennais (Genesio, Maurice, Stephan...) ?https://t.co/Px5FQPELkk



Explication de la situation (rien de très grave), un point sur la politique globale du club + d'autres informations.



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) November 25, 2023 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon Romain Molina, il y aurait de graves soucis de fonctionnement au niveau du centre de formation du Stade Rennais. Le journaliste d'investigations n'est toutefois pas rentré dans le détail sur les problèmes qui plombent la Piverdière.

Alexandre Corboz

Rédacteur