Stade Rennais : un impair honteux fait tache, Genesio met en garde avant l’OL

Le Stade Rennais poursuit son petit bonhomme de chemin en Ligue Europa Conference. Hier, les hommes de Bruno Genesio ont étiré la belle série du football français en coupes d’Europe en s’imposant petitement contre Mura (1-0). C’est Loïc Badé qui est devenu le héros des Rouge et Noir en marquant l’unique but de la rencontre dans le money time. Malgré tout, le SRFC a fait preuve d’un manque de rythme et d’impact confondants. Les observateurs étaient sous le choc.

« Ce dernier quart d'heure est une honte monumentale. Il y a des tours en réserve qui se perdent », a pesté le journaliste de So Foot Clément Gavard. « On ne retiendra que le résultat. Le Stade Rennais toujours leader de son groupe, au terme d’un match plus que moyen. Parfois inquiété par un adversaire très faible. Loin d’être rassurant », a renchéri Pierre Lejolivet d’Ouest France.

Genesio n’a pu que confirmer la tendance en conférence de presse : « Ce dernier quart d’heure m’a agacé, cette fébrilité après le but. On doit progresser dans cet aspect-là. C’était déjà le cas à Troyes. On doit simplifier notre jeu. » L’OL, qui se déplace à Rennes dimanche en clôture de la 13e journée de L1, est prévenu (20h45).

