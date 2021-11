Stade Rennais : un impair provoque la colère des supporters

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

L'équilibre est toujours précaire dans le monde du football. Prenez le Stade Rennais, qui réalise un début de saison tout à fait honnête puisqu'il est 5e de Ligue 1 après 12 journées, en ayant notamment été le premier à faire tomber le PSG (2-0) cette saison, et leader de sa poule de Conférence League. Tout va pour le mieux. Mais il suffit d'un grain de sables…

Un grain de sables comme la grille des tarifs pour le match de demain soir contre les Slovènes de Mura, bon derniers du groupe avec une moyenne de trois buts encaissés par match. La place la moins chère est à 29€, dans le virage haut, c'est-à-dire là on voit très mal. Dans la tribune Lorient, en latérale, par contre, ça monte à… 49€. Oui, 49€ pour voir son équipe préférée face à des inconnus. Forcément, à ce prix-là, les tribunes du Roazhon risquent de sonner le creux. Et les supporters ne cherchent pas à masquer leur colère et leur incompréhension sur les réseaux sociaux. Espérons que la fronde s'arrêtera jeudi soir avec une victoire !

Entre les entraînements a huis clos , la noncom a ce sujet,la pause du Rck , et quand je vois le prix des billets notamment pour Rennes Mura (50balles!)je commence à me détacher a contre coeur du @staderennais .. tjrs derrière l'équipe et les joueurs .mais le club .. @Clem_Gavv — lovro majer❤️🖤 (@Breizhboy35) November 3, 2021