Stade Rennais : un jeune donne déjà des regrets à Rennes, un buteur s’éclate en Allemagne !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Il faut parfois quitter son club pour pouvoir s’épanouir et performer ailleurs. C’est le cas de deux joueurs du Stade Rennais qui après avoir quitté le club se montre décisifs avec leur nouvelle équipe. De quoi donné des regrets.

Matthis Abline a été prêté par le Stade Rennais au Havre lors du mercato hivernal 2022. Alors qu’il était remplaçant avec le club breton, il trouve du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs et a ouvert son compteur lors de son troisième match contre Bastia.

🇫🇷Matthis Abline buteur ce soir avec Le Havre malgré la défaite 4-2 contre Bastia. Compilation non exhaustive de son match. #PrêtSRFC pic.twitter.com/TYEd1TRxPI — Actu SRFC (@ActuSRFC_) February 14, 2022

Le rêve bleu de Georginio Rutter

Georginio Rutter avait quitté Rennes lors du mercato hivernal 2021, pour l’Allemagne et le club d’Hoffenheim. Après plus d’un an en Allemagne, il s’est confié à So Foot sur son nouveau club et a donné son ressenti : « L’herbe est finalement plus verte à Hoffenheim ! On me fait plus confiance ici qu’à Rennes, je joue beaucoup plus, même si ma période là-bas était un peu plus courte. Le projet d’Hoffenheim me plaisait plus que ce que me proposait Rennes, et je devais faire un choix parce que j’étais en fin de contrat. J’ai pris cette décision, qui a été acceptée par le club. Je n’ai aucune dent contre eux, j’ai toujours des amis qui jouent là-bas et je leur ai dit que je leur souhaite le meilleur. C’est du passé désormais, je n’ai aucun regret ».

🎙Un peu plus d’un an après son départ du Stade Rennais, tout roule pour Georginio Rutter qui semble s’éclater en Bundesliga. L’attaquant s’est confié sur son départ du Stade Rennais dans un entretien avec @sofoot. #MercatoSRFC



—> https://t.co/b7etqipxSa pic.twitter.com/wlcw8bdwz7 — Actu SRFC (@ActuSRFC_) February 14, 2022